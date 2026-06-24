料理研究家・リュウジ氏（40）が23日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の独身に関する投稿にツッコミを入れた。あるユーザーがスーパーの短冊に「リュウジと結婚する」という願いがつづられていたと報告。これを受けてリュウジ氏は「やめといたほうがいい」といい「俺は40にもなって一度も結婚したことないんだがマジで俺含めてろくなやついない」とぶっちゃけていた。また、23日にリュウジ氏考案の「至高のペペロン