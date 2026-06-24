アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する42枚目シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。【写真】夏らしい！乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写一覧きょう行われた“真夏の全国ツアー2026”神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」は、アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の小川彩が務める。「フォ