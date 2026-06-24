◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-4中日(24日、バンテリンドーム)中日はDeNAに敗れて、チーム3連勝とはなりませんでした。先発したドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手が、2回に先制点を献上。2アウト1塁からDeNAの梶原昂希選手にセンター前へヒットを許すと、1塁走者が3塁へ到達。打った梶原選手も1塁を蹴って次の塁を狙ったところで、挟殺プレーとなりました。しかし、ここで中日の内野守備陣が、3塁走者に隙を突かれる形で、ホーム