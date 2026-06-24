◇パ・リーグオリックス5―8ソフトバンク（2026年6月24日みずほペイペイ）オリックスが逆転負けを喫し、日本ハムが勝利したため6月13日以来となる4位に転落した。決意の再出発は、無情の結末に終わった。6日の広島戦以来の先発に臨んだ田嶋が、1回2/3を4安打6失点でKO。「先発としての役割を果たすことができず、申し訳ないということしかありません」と肩を落とした。前回登板後に岸田監督と約1時間近く面談し、2軍でや