桃好きさんが心待ちにしている季節が今年もやってきました♡フルーツタルト＆カフェ専門店「フルーツピークス」では、2026年7月1日(水)から8月31日(月)まで「桃フェス2026」を開催。毎年大人気の桃をまるごと使用した限定パフェが今年も登場します。東北店舗限定の『まるごと桃パフェ』と、関東店舗限定の『THE TOWER まるごと桃』の2種類を展開。旬の桃を贅沢に味わえる、この季節だけの特別なスイー