早稲田大と東京女子医大などのチームは２４日、膝の靱帯（じんたい）を損傷した患者らにウシの腱（けん）を移植して再建する治療の治験を始めたと発表した。患者の腱を移植する従来の方法に比べ、体への負担やケガの再発リスクが少ないという。２０２８年度までの治験で有効性や安全性が確認できれば、厚生労働省に承認申請する。治験の対象は膝前十字靱帯を損傷したり、断裂したりした１８〜４４歳の患者５７人。負傷から１年