◇パ・リーグソフトバンク８―5オリックス（2026年6月24日みずほペイペイD）ソフトバンクが2回に2死から一挙5得点のビッグイニングをつくって逃げ切り。貯金を今季最多タイの「12」に戻した。初回に正木の8号ソロで先制。1―3と逆転を許した直後、2回は2死走者なしから2四球と谷川原の安打で満塁のチャンスをつくると周東、牧原大の適時打に押し出し四死球で5点を挙げて再逆転に成功した。 4回は近藤の16号ソロ、6回は周