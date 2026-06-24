「ソフトバンク８−５オリックス」（２４日、みずほペイペイドーム）オリックスが逆転負け。先発・田嶋が１回２／３を４安打６失点ＫＯと試合をつくれなかった。３−１の二回は２死から２四球と安打で満塁のピンチを招き、周東の適時内野安打や近藤、栗原への連続押し出し四死球、牧原大の中前２点打で５点を奪われ降板した。打線は１点を追う二回に宗が６号３ランを放った。