近年、クマが人間の生活圏に入り込み、住民を襲うケースが目立っています。環境省によると、２０２５年度の出没件数は過去最多の５万７７６件（速報値）で、２３年度の２倍超に増加する一方、市街地での猟銃使用を可能とする改正鳥獣保護法が昨年９月に施行されるなど対策も進んでいます。クマの出没を巡っては、これまで読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも様々な意見や体験が寄せられてきましたが、１９７０年代の投書には、町中