中学時代にサッカー部に所属していた俳優の福本莉子（25）が23日、Instagramを更新。FIFAワールドカップ2026の日本対チュニジア戦を現地で観戦したことを報告し、反響が寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿や自撮りショットInstagramで制服姿のドラマオフショットや、夏休みに訪れたイギリス旅行の様子など、仕事やプライベートについて発信してきた福本。W杯日本対チュニジア戦を現地で観戦2026年6月23日の更新では、