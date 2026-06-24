アイドルグループ・JAPANARIZMのメンバーとして活動する成瀬かのんさんのデジタル写真集「kanon mode Petite」（出版社：ドラゴンフライブック）が5月23日に配信が始まり、Amazon Kindleストアのタレント写真集カテゴリで、14日連続でランキング1位を獲得しました。【写真】健康美あふれるボディが武器の成瀬かのんさん同写真集は、3月27日発売のイメージDVD「成瀬かのん Petite」のデジタル写真集版として配信されている作品です