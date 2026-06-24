ご近所さんとは情報交換やおしゃべりをして楽しむ人がいるのではないでしょうか。しかし触れられたくない部分に一歩踏み込まれると、「探られた」とイヤな思いになることもあるかもしれません。しかし現実には、境界線を軽々と越えてくる他人もいるようです。『旦那が適応障害で仕事を休んでいます。車が常に家にあることが気になった近所の人に「旦那さんどうしたの？毎日家にいない？」と聞かれました。この人は噂話大好きで、