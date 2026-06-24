シンプルなスチール素材の魅力を現代にカナダではサイクリングウエアブランドの「LOUIS GARNEAU（ルイガノ）」ですが、日本では広くシティバイクを中心とした自転車ブランドとして知られています。2026年5月下旬、そのルイガノから新型クロスバイク「SETTER7.0」がラインナップに追加されました。最大の特徴は、クラシカルなダイヤモンド形状のスチールフレームです。近年のクロスバイクではアルミフレームが主流ですが、細身