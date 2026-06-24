私（アサミ、30代）は妊娠16週の妊婦です。実は前回妊娠したとき、出生前診断を受けると決めた矢先に流産しました。その経緯について、夫が私に無断で義両親に話していたことが発覚。私が夫を問い詰めたことで大喧嘩に発展し、冷戦状態が続いています。私が母（アイコ、60代）に相談すると、母は共感した一方で、夫婦関係や義両親との関係は、自分の思い通りにはいかないものだとも指摘しました。私は夫と話し合う必要がありそうで