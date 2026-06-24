名古屋市北区のディスカウントストアで今月7日、万引きしたあと店員をケガさせて逃走した疑いで男女2人が逮捕されました。逮捕されたのは、北区の会社員・北野和孝容疑者(45)と無職の杉尾祐美香容疑者(40)です。警察によりますと、2人は今月7日、北区玄馬町の「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」でレギンス1着を盗んで車で逃走しようとした際、店員の男性(50)をケガさせた強盗致傷の疑いが持たれています。北野容疑者