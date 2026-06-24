広島県内にない通年型の５０メートルプールと競技用スケートリンクについて、県議会一般質問で、横田知事は対応を検討していきたいと答えました。 横田美香知事「水泳やスケート競技等においては長期にわたり県内に年間を通じて練習等を行うことのできる環境が整っておらず、夢や希望に挑戦できる社会を実現していく上で課題であると認識しています」 ひろしんビッグウェーブは夏は県内唯一の５