群馬・高崎市の駐車場で24日、28歳の女性が血まみれで倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。女性ともめていたとみられる男はその後、事故を起こして死亡しました。■響き渡る女性の叫び声首には複数の刺し傷…女性死亡現場は、JR高崎駅の近く。住宅や飲食店が立ち並ぶ一角の駐車場で、事件は起きました。血だらけの女性が、この駐車スペースに倒れていたといいます。「駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている