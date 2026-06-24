「さきたま杯・Ｊｐｎ１」（２４日、浦和）やはり距離が忙しかったか−。前走のかしわ記念に続く４個目のビッグ制覇を狙った１番人気のウィルソンテソーロだったが、２着に追い上げるのがいっぱいだった。キャリア初の千四戦に道中は中団やや後ろを追走。上がり２位の末脚で馬場の外から追い込んだが、前が残る展開もあって１馬身半差届かず。川田は「勝たせてあげたいところではありましたけれど、力は示してくれました」と相