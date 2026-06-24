有吉弘行がMCを務める日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』2時間スペシャル（後7：00）が、27日放送され、「有吉の壁は壁芸人No.1決定戦」が開催された（以下ネタバレあり）。【動画】土下座で「〇」をお願いする芸人も…芸人たちのネタの一部も見せる「有吉の壁は壁芸人No.1決定戦」オープニング＆予告編この日は、「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル！」を実施。賞レースチャンピオンたちがひしめくなか、3