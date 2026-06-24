「さきたま杯・Ｊｐｎ１」（２４日、浦和）待望のビッグ制覇だ。好位に付けた２番人気のロードフォンスが直線で早めに抜け出し、３度目のチャレンジで初のＪｐｎ１のタイトルを奪取。猛然と追い込んできた１番人気のウィルソンテソーロを１馬身半差で抑えた。３着に南関東・大井の８番人気イグザルトが奮闘した。３度目の挑戦でつかんだビッグタイトル。ゴールの瞬間、ロードフォンスの背中で鞍上の右手が高々と挙がった。