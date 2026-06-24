「ルーキーシリーズ第１４戦」（２４日、まるがめ）予選トップの水谷理人（２３）＝香川・１３２期・Ａ２＝がポールポジションを獲得。地元で初の王道Ｖを狙う。準優１０Ｒ、インから完勝。「バッチリです。全体的にバランスが取れていて節イチだと思う」と手応え十分で「Ｓに集中して優勝します」と力強く言い切った。デビュー初Ｖは２４年のまるがめ一般戦で５コースからの抜き。２５年福岡ルーキーシリーズでは優勝戦１