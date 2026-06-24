ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。２０２４年の尼崎大会では整備で「セット交換」をする選手が多発して話題となったが、今節のキーワードは「ギアケースの交換」だ。初日１４人、２日目１３人もの選手が交換して、その多くが機力アップに成功している。２日目５Ｒで３コースからまくり差して勝利した石野貴之（４４＝大阪）もその一人。初日に続き、２日目も再度ギア