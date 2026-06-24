ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。吉田拡郎は２日目、６号艇の４Ｒで２着、４号艇の１１Ｒでは道中逆転で白星ゲット。初日はチルト３度で不発も、この日は前後半とも０度に下げて結果を出した。「後伸びの感じだけどグリップしている。重さはあるけど進んでいるし、ターンでも流れない。好みの感じではある」と気配上昇した。「４日目は１号艇なのでピット離れと起こし