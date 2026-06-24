超党派「社会保障国民会議」は２４日、国会内で実務者会議を開催。議長の自民党・小野寺五典税制調査会長は、飲食料品の税率を２０２７年４月に８％から１％に引き下げる方針を示した。前回の会議（１７日）で示した小野寺氏の議長案は、２年間に限り税率を１％とした上で、１％分の税収にあたる年約６０００億円を中低所得者に現金を給付し実質ゼロとする構想。２０２９年４月に税率を元の８％に戻し、収入が低い働き手を支援