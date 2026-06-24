元巨人監督で評論家の堀内恒夫氏（７８）が２４日、自身のブログを更新。広島の本拠地マツダスタジアムの空席の多さを心配した。２３日の広島戦（マツダ）で先発・戸郷が７回途中３失点で７―３で今季４勝目（１敗）をマークした。堀内氏は「内容よりも今は１つずつ勝ち星を重ねることで自信をつけていってくれたらいい」とエースの復活にうなずいた。そのうえで堀内氏は「昨日の試合、マツダスタジアムのスタンド空席が目立