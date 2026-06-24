ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。馬場貴也（４２＝滋賀）は６号艇で出走の２日目６Ｒ、道中で瓜生正義に競り勝って３着。前節Ｖの８２号機が相棒も「回転が上がってきたのでペラ調整した。悪くないけど、もう少し。みんながギアケースを替えてきて差がなくなり、目立たなくなってきた」と冷静に分析する。「エンジンは勝率もあるし文句はないです。出足を求めてペラ調