県内の空き家などに入り、盗みを繰り返した窃盗グループについて、県警は266件の犯行について、9人を新たに書類送検し、捜査を終結したと明らかにしました。 摘発されたのは県内の19歳から38歳の男、あわせて9人です県警によりますと9人は去年秋ごろから今年2月にかけて県内の空き家に侵入するなどし現金や貴金属などを盗んだ疑いです。 窃盗や邸宅侵入などの疑い 9人は今年2月までに6件の犯行について、窃盗や邸宅侵入