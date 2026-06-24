阿久根市に住む60代女性から、現金2万円を盗んだ疑いで電気工の男（23）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、阿久根市・電気工の男（23）です。 エアコンを設置する工事で住宅に 現金2万円を盗んだ疑い 阿久根警察署によりますと、男は先月26日、エアコンを設置する工事で、阿久根市内の被害女性の住宅に入り、家にあった現金2万円を盗んだ疑いがもたれています。 取り調べに対し男は、容疑を認めているというこ