サッカーワールドカップ北中米大会でノルウェー代表として活躍するアーリング・ハーランド選手（25、マンチェスターC）の恋人で、モデルのイザベル・ヨハンセンさん（22）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。ハーランド選手との2ショットを披露した。スタジアムをバックにヨハンセンさんは、ハートの絵文字を添えて、ハーランド選手との2ショットやソロショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ヨ