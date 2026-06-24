俳優の内藤剛志が２４日、都内で主演映画「劇場版『旅人検視官道場修作』」（兼粼涼介監督）の大ヒット舞台あいさつに出席した。共に登壇したＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の二階堂高嗣とは２０１４年のフジテレビ系「女請負人〜仕掛けられた女の罠〜」以来の共演。二階堂の出演について、内藤は自らオファーしたことを明かし、二階堂のファンに向け「みんな、俺のおかげだぞ」とアピール。二階堂は「あまり自分から言わないで