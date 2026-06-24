ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１３４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は161.70近辺、ユーロドルは1.1345近辺で推移している。いずれも前日比ドル高圏での取引となっている。足元ではややドル買いの勢いは一服しており、NY勢の参入待ちとなっている。米10年債利回りは4.475％付近に低下。NY原油先物は71ドル台前半へと軟化している。 USD/JPY161.67EUR/USD1.1344