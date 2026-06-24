21:30 米経常収支（2026年 第1四半期） 予想-2270.0億ドル前回-1907.0億ドル 22:35 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演 23:00 米新築住宅販売件数（5月） 予想64.2万件前回62.2万件 予想3.5%前回-6.2%（前月比) 23:30米週間石油在庫統計 25日 0:00 ディングラ英中銀委員、討論会出席 0:30 ムーラン仏中銀総裁、イベント講演 米2年変動利付債（F