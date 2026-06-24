俳優のムロツヨシが６月２４日の「ムロツヨシの日」に合わせて自身のインスタグラムを更新。青年時代の写真を公開し反響を呼んでいる。ムロは「６月２４日、ムロツヨシの日ですということでホームページ新しくなりました宜しければ覗いてください覗かなくても大丈夫です覗いても問題はないですが今日はムロツヨシの日ですげんきですか？こんばんは」とつづり、黒色の前髪を下ろしている昔の写真をアップ。この写真を