歌舞伎俳優の市川染五郎（２１）が２４日、東京・新宿バルト９で上映中の映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督）の大ヒット記念トークイベントを行った。日本では１２日の封切りから２週続けて観客動員首位をキープ。染五郎はエンターテイナー性に魅せられ、幼少時からマイケル・ジャクソンの大ファン。名曲「バッド」が流れる中、全身マイケルの格好で登場した。「手袋もあったが、あざといかなと思