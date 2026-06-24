■これまでのあらすじ食費の節約を正しいことだと思っている妻。妻は息子がお小遣いでカップ麺を買ったことを叱るが、夫は食事が足りないせいだと心配する。「私が悪者なの？」と逆ギレする妻に、夫は「これ以上管理するなら考えがある」と告げるが…。【夫 Side Story】妻の作る食事の量は明らかに少ないですし、献立も生野菜ばかり。満腹どころか、腹八分目にもなりません。どれだけ言っても、毎回泣かれてしまい、俺が悪者のよ