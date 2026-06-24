◆パ・リーグソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほペイペイ）ソフトバンクが６人の継投でリードを守り切り、２試合ぶりの白星を挙げた。先発予定だった徐が腰のコンディション不良で登板を回避し、中村稔が急きょマウンドに上がった。初回こそ３者凡退に抑えたが、１点を先制した直後の２回２死二、三塁から宗に３ランを運ばれて逆転を許した。それでも、その裏の攻撃で２死から打線がつながった。満塁をつくり、