19日、ペルーの首都リマで記者会見するケイコ・フジモリ氏（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】南米ペルーの選挙管理当局によると、7日に実施された大統領選決選投票で、故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で日系3世の右派ケイコ・フジモリ氏（51）が優勢となった。開票作業が続いており、ロイター通信は24日、残票を基に左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）の逆転が困難になったと伝えた。ただサンチェス氏側は