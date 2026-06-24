藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月23日（火）の同番組では、益若つばさが18歳長男との2人暮らしについて語った。【映像】益若つばさ＆18歳長男の仲良し家族写真今回も先週から引き続き、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。昼の部には益若のほか、菊地亜美、こっちのけんと、平子祐希（アルコ＆ピース）がスペシャルゲストとして登場した。2025年9月に番組に出演し