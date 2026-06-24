第九管区海上保安本部によりますと、管区内ではコロナ禍以降、外国人による密漁が急増しているといいます。どんな行為が密漁になるのかみていきます。まず「捕ってはいけないもの」の一覧です。 高級食材である「アワビ」「ナマコ」などは「特定水産動植物」として定められていて全国的に捕ることが認められていません。捕ると3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金が科されます。この他にも「タコ」「カキ」「サザエ」「