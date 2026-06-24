6月24日、OCBCアリーナ・ホール1で「NBAライジングスターズ・インビテーショナル」の女子部門初戦が行われ、精華女子高校（日本）がホワチョン・インスティテューション（シンガポール）と対戦した。 『NBAライジングスターズ・インビテーショナル』は、アジア太平洋地域の高校年代向けに開催されている大会で、今回が2回目の開催となる。大会は前日の23日に開幕していたが