「俺様系」財閥キャラクターのチャ・セゲを演じたホ・ナムジュンが爆発的人気をさらったNetflixシリーズ『素晴らしき新世界』。全14話、300年を股にかけた「無償の愛」を描いた本作の終幕後、SNSでは「終わってしまった」「チャ・セゲロス」「なぜ14話しかないのか」という言葉で溢れた。視聴者が傷のように書き続けたその言葉が、『素晴らしき新世界』という作品の総括として、どんな批評よりも正直だと思う。 参