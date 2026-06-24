サッカー日本代表の長友佑都（39）は6月21日に自身のXを更新し、FIFAワールドカップ2026グループステージ第2戦のチュニジア代表戦勝利後、チームへの思いをつづった。日本は現地6月20日にチュニジアを4-0で下し、今大会初勝利をマーク。長友は大勝後も気を緩めず、優勝へ向けてさらにチームを高めていく姿勢を示している。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチ