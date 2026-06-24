レクサス・イーストボーン国際 大会期間：2026年6月22日～2026年6月27日 開催地：イギリス イーストボーン コート：芝 結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 0 [カミラ ラヒモワ / 加藤 未唯] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・イーストボーン国際第3日がイギリス イーストボーンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第