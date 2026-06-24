配当カブさんは、2018年秋から投資を始め、いろいろ試した結果、日本の高配当株＋米国・世界株インデックス投資に落ち着いた。現在、年間配当は1130万円（税引前）あり、これがサイドFIREというゆとりをもたらしたという。なぜインデックス投資から日本の高配当株へ軸足を移したのか。銘柄選びの基準と、増配の恩恵を受ける考え方を聞いた。（須賀彩子、ダイヤモンド・ザイ編集部）配当カブさん：Xアカウント＠investor00002配当