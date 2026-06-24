県内は24日、梅雨前線などの影響で激しい雨が降り、長崎市では がけ崩れが相次ぎました。 梅雨前線は26日(金)にかけて九州に停滞する見込みで、気象台は25日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。 （防災放送） 「土砂災害危険警報が発表されました」 24日未明から激しい雨が降った長崎市内。 気象台は、一時長崎市など5つの市と町に、レベル4「土砂災害危険警報」、長崎市にはレベル4「大雨危険