中国メディアの中国僑網によると、中国人を「風呂に入らない」などと嘲笑したマレーシア人女性は現職の警察官であることが分かった。マレーシアメディアの23日付報道として伝えたところによると、モハマド・カリド・イスマイル警察長官は、中国旅行中に現地の人を侮辱したとして物議を醸した女性警察官について、懲戒調査を開始したことを明らかにした。同氏は「懲戒処分とは別に、法律違反が立証された場合は適切な措置が取られる