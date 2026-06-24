今後の大雨とダブル台風の見通しを気象予報士の木原実さんが解説します。■「梅雨前線」「2つの台風」原因か24日は、九州や四国を中心に大雨となっています。――鹿児島県では一時危険な「線状降水帯」も発生したということですが、この大雨はなぜ起こったのでしょうか？この原因は「梅雨前線」と「2つの台風」と考えられます。列島付近に梅雨前線が広がっています。梅雨の時期ですので、列島付近に前線が停滞しているのは普通のこ