◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 8-5 オリックス(24日、みずほPayPayドーム)2位ソフトバンクは2回裏の集中打などでオリックスに勝利し、このカード1勝1敗としました。初回、正木智也選手のレフトポール直撃の先頭打者ホームランで先制。2点を追う2回裏は2アウトランナーなしからヒットと2四球で満塁とし、周東佑京選手と牧原大成選手のタイムリーなど一挙5得点で再びリードを奪いました。ソフトバンク加入後初先発となった中村