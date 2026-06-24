◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 8-5 オリックス(24日、みずほPayPayドーム)オリックスは序盤の失点が響き敗戦。このカード1勝1敗としました。先発・田嶋大樹投手は初回、正木智也選手にレフトポール直撃の先頭打者ホームランを浴びて失点。しかし直後の2回表、宗佑磨選手の逆転3ランが飛び出し試合をひっくり返します。その裏、2点リードをもらった田嶋投手は先頭から2者連続三振を奪い2アウトとしましたが、ここから暗転。ヒ