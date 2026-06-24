◇MLB ドジャース-ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間25日のツインズ戦に先発予定。ロバーツ監督は投打二刀流での出場を明言しています。前回登板の18日のレイズ戦では、6回4失点も1点差で勝利。7勝目を手にしました。試合中には右手の中指から出血したとみられる場面もありましたが、粘りの投球でした。また降板後は代打で打席に立ち、内野ゴロに終わりました。それから中6日での